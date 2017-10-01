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https://sport.mail.ru/news/water-polo/31185862/
1 октября 2017, 18:50 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполисты «Штурма-2002» вышли во второй квалификационный раунд Кубка Европы

Подмосковный «Штурм-2002» победил испанский «Мотаро» в заключительном матче первого раунда квалификации Кубка Европы по водному поло.

Воскресная игра группы А, прошедшая в Венгрии, завершилась победой российской команды со счетом 14:13 (5:2, 2:3, 3:4, 4:4).

Во втором квалификационном раунде соперники будут поделены на две группы, по две лучшие команды выйдут в плей-офф. Соперники «Штурма-2002» определятся позже.
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