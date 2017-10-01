Ватерполистки РФ сыграют с командами Голландии, Испании, Хорватии и Франции в КЕ

Жеребьевка мужской и женской стадий турнира состоялась в субботу.

Россиянки сыграют в группе A, матчи которой пройдут в Испании. В группе B встретятся команды Венгрии, Италии, Греции (хозяйки), Германии и Турции. Предварительный раунд пройдет с 1 по 4 февраля, «Финал шести» — 23—25 марта . Из каждой группы в финальный этап выйдут по три лучшие команды.