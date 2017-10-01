Ватерполистки РФ сыграют с командами Голландии, Испании, Хорватии и Франции в КЕ
Женская сборная России по водному поло сыграет с командами Испании, Хорватии, Франции и Нидерландов на групповом этапе Кубка Европы.
Жеребьевка мужской и женской стадий турнира состоялась в субботу.
Россиянки сыграют в группе A, матчи которой пройдут в Испании. В группе B встретятся команды Венгрии, Италии, Греции (хозяйки), Германии и Турции. Предварительный раунд пройдет с 1 по 4 февраля, «Финал шести» —
Мужская сборная России попала в группу С вместе с командами Черногории, Италии (хозяева) и Германии. В группе A сыграют сборные Венгрии (хозяева), Испании, Франции, Румынии и Грузии, в группе B — Сербии, Греции, Хорватии (хозяева), Нидерландов и Турции. В финальный раунд попадут три лучшие команды групп A и B, и две лучшие сборные из группы C. Предварительный этап состоится
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