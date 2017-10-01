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https://sport.mail.ru/news/water-polo/31181941/
1 октября 2017, 1:10 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполистки РФ сыграют с командами Голландии, Испании, Хорватии и Франции в КЕ

Женская сборная России по водному поло сыграет с командами Испании, Хорватии, Франции и Нидерландов на групповом этапе Кубка Европы.

Жеребьевка мужской и женской стадий турнира состоялась в субботу.

Россиянки сыграют в группе A, матчи которой пройдут в Испании. В группе B встретятся команды Венгрии, Италии, Греции (хозяйки), Германии и Турции. Предварительный раунд пройдет с 1 по 4 февраля, «Финал шести» — 23—25 марта. Из каждой группы в финальный этап выйдут по три лучшие команды.

Мужская сборная России попала в группу С вместе с командами Черногории, Италии (хозяева) и Германии. В группе A сыграют сборные Венгрии (хозяева), Испании, Франции, Румынии и Грузии, в группе B — Сербии, Греции, Хорватии (хозяева), Нидерландов и Турции. В финальный раунд попадут три лучшие команды групп A и B, и две лучшие сборные из группы C. Предварительный этап состоится 15—18 февраля, «Финал восьми» — 5—8 апреля.
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