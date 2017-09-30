Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water-polo/31181159/
30 сентября 2017, 21:35 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполисты «Штурма-2002» победили словацкий «Хорнетс» в квалификации Кубка Европы

Подмосковный «Штурм-2002» победил словацкий «Хорнетс» из Кошице в матче квалификации Кубка Европы по водному поло.

Встреча группы А, состоявшаяся в Венгрии в субботу, завершилась со счетом 13:9 (2:1, 4:1, 3:4, 4:3) в пользу российской команды. Ранее в субботу «Штурм» также сыграл вничью с черногорским «Приморацем» — 9:9.

В воскресенье соперником «Штурма» будет испанский «Матаро».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водного поло

Еще 7 новостей  Все новости
28 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Cпортсменки, обнажившиеся для Playboy. Фото