Ватерполисты «Штурма-2002» победили словацкий «Хорнетс» в квалификации Кубка Европы

Встреча группы А, состоявшаяся в Венгрии в субботу, завершилась со счетом 13:9 (2:1, 4:1, 3:4, 4:3) в пользу российской команды. Ранее в субботу «Штурм» также сыграл вничью с черногорским «Приморацем» — 9:9.

В воскресенье соперником «Штурма» будет испанский «Матаро».