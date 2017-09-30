Ватерполисты «Штурма-2002» победили словацкий «Хорнетс» в квалификации Кубка Европы
Подмосковный «Штурм-2002» победил словацкий «Хорнетс» из Кошице в матче квалификации Кубка Европы по водному поло.
Встреча группы А, состоявшаяся в Венгрии в субботу, завершилась со счетом 13:9 (2:1, 4:1, 3:4, 4:3) в пользу российской команды. Ранее в субботу «Штурм» также сыграл вничью с черногорским «Приморацем» — 9:9.
В воскресенье соперником «Штурма» будет испанский «Матаро».
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