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30 сентября 2017, 1:26 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

«Спартак-Волгоград» победил «Ядран» во втором квалификационном раунде ватерпольной ЛЧ

МОСКВА, 30 сен — Р-Спорт. Ватерполисты клуба «Спартак-Волгоград» обыграли черногорский «Ядран» в своем стартовом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Загребе, завершилась победой российской команды со счетом 7:5 (1:2, 2:0, 1:3, 3:0).

Следующий матч «Спартак» проведет в субботу против загребской команды «Младость».
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