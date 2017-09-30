«Спартак-Волгоград» победил «Ядран» во втором квалификационном раунде ватерпольной ЛЧ
МОСКВА, 30 сен —
Р-Спорт. Ватерполисты клуба «Спартак-Волгоград» обыграли черногорский «Ядран» в своем стартовом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Загребе, завершилась победой российской команды со счетом 7:5 (1:2, 2:0, 1:3, 3:0).
Следующий матч «Спартак» проведет в субботу против загребской команды «Младость».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter