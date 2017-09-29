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https://sport.mail.ru/news/water-polo/31174587/
29 сентября 2017, 21:15 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполисты «Синтеза» обыграли «Вулиагмени» в матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли греческий «Вулиагмени» в своем стартовом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча группы Н, прошедшая в пятницу в румынском городе Орадя, завершилась победой российской команды со счетом 10:7 (3:1, 3:3, 2:2, 2:1).

Следующий матч «Синтез» проведет в субботу против белградской «Црвены Звезды».
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