Ватерполисты «Синтеза» обыграли «Вулиагмени» в матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ
МОСКВА, 29 сен —
Р-Спорт. Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли греческий «Вулиагмени» в своем стартовом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча группы Н, прошедшая в пятницу в румынском городе Орадя, завершилась победой российской команды со счетом 10:7 (3:1, 3:3, 2:2, 2:1).
Следующий матч «Синтез» проведет в субботу против белградской «Црвены Звезды».
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