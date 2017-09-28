Ватерполисты «Штурма-2002» проиграли клубу «Мишкольци» в квалификации Кубка Европы

Встреча первого тура группы A, прошедшая в Венгрии, завершилась со счетом 16:6 (5:1, 2:2, 2:0, 7:3) в пользу «Мишкольци».

В следующем матче турнира «Штурм-2002» в пятницу сыграет с немецким клубом «Уайт Шаркс Ганновер».