Ватерполисты «Штурма-2002» проиграли клубу «Мишкольци» в квалификации Кубка Европы
МОСКВА, 28 сен —
Р-Спорт. Ватерполисты подмосковного «Штурма-2002» проиграли венгерскому клубу «Мишкольци» в матче квалификации Кубка Европы.
Встреча первого тура группы A, прошедшая в Венгрии, завершилась со счетом 16:6 (5:1, 2:2, 2:0, 7:3) в пользу «Мишкольци».
В следующем матче турнира «Штурм-2002» в пятницу сыграет с немецким клубом «Уайт Шаркс Ганновер».
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