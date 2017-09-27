На Южном Урале открыли международный Кубок по водному поло

Соревнования проходят впервые. Шесть команд разыграют главный приз в двух городах Южного Урала, сообщает пресс-служба главы региона.

«Приветствую вас на открытии соревнований международного Кубка по водному поло. В Челябинской области этот вид спорта особенно любят, гордятся победами наших спортсменок. Наши болельщики самые активные и эмоциональные, — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Турнир проводится под эгидой саммитов ШОС и БРИКС 2020 года в России. Спорт, особенно такой эффектный и красивый, сближает, помогает народам быть понятней друг для друга. Желаю всем участницам турнира уверенности в своих силах, а зрителям — ярких эмоций и впечатлений».

В день старта международных соревнований по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области капитан команды «Динамо — Уралочка» Эльвина Каримова получила знак Заслуженного мастера спорта Российской Федерации из рук главы региона.

Также Борис Дубровский наградил спортсменок команды «Динамо-Уралочка», выигравших золотые медали Чемпионат мира среди молодёжи в составе сборной России. Международный Кубок губернатора по водному поло среди женских открыл матч между сборной Узбекистана и командой «Динамо-Уралочка».

Кубок губернатора по водному поло продлится в Челябинской области до 30 сентября. Соревнования пройдут сразу в двух городах — Челябинске и Златоусте.

В Златоусте сыграют южноуральская команда «Динамо-Уралочка», Узбекистан и Казахстан. В Челябинске — сборные России, Хорватии и Китая.

Отметим, сегодня церемония открытия Кубка губернатора про водному поло состоится в Челябинске. Полуфиналы, финальные игры и церемония награждения пройдут в областном центре, в бассейне «Строитель» 29 и 30 сентября.