Ватерполисты РФ не сумели завоевать бронзу ЧЕ U18, уступив Венгрии

В матче за третье место россияне проиграли команде Венгрии со счётом 11:14. Самым результативным в составе россиян стал Иван Васильев, забивший 4 мяча. Трижды отличился Даниил Фролов. Два гола записал на свой счёт Никита Серебренников.

Россияне провалили первую четверть, уступив со счётом 1:5. В дальнейшем игра была равной, но отыграть полученное преимущество венгры не позволили.

За золото сыграют команды Испании и Черногории.

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Матч за третье место

Венгрия — Россия — 14:11 (5:1, 3:3, 4:4, 2:3).