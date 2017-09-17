Ватерполисты РФ не сумели завоевать бронзу ЧЕ U18, уступив Венгрии
Юношеская сборная России не смогла завоевать бронзовые медали чемпионата Европы U18, который проходит на Мальте.
В матче за третье место россияне проиграли команде Венгрии со счётом 11:14. Самым результативным в составе россиян стал Иван Васильев, забивший 4 мяча. Трижды отличился Даниил Фролов. Два гола записал на свой счёт Никита Серебренников.
Россияне провалили первую четверть, уступив со счётом 1:5. В дальнейшем игра была равной, но отыграть полученное преимущество венгры не позволили.
За золото сыграют команды Испании и Черногории.
Водное поло. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Мальта
Матч за третье место
Венгрия — Россия — 14:11 (5:1, 3:3, 4:4, 2:3).
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