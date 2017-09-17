Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water-polo/31029625/
17 сентября 2017, 0:41 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли испанскую «Террассу» в матче ЛЧ

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли испанскую «Террассу» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, игры которого проходят в Боснии и Герцеговине.

Встреча группы А, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:4 (0:0, 4:2, 1:1, 1:1) в пользу казанской команды.

«Синтез» одержал третью победу в трех матчах группы и в заключительном туре встретится в воскресенье с венгерским клубом «ОСК Будапешт».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водного поло

Ватерполисты казанского «Синтеза» одержали 2-ю победу в квалификационном раунде ЛЧ

Ватерполисты казанского «Синтеза» одержали 2-ю победу в квалификационном раунде ЛЧ

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Ватерполисты казанского «Синтеза» одержали вторую победу в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, который проходит в Боснии и Герцеговине, обыграв португальский клуб «Портуэнши».
Еще 7 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов