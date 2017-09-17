Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли испанскую «Террассу» в матче ЛЧ

Встреча группы А, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:4 (0:0, 4:2, 1:1, 1:1) в пользу казанской команды.

«Синтез» одержал третью победу в трех матчах группы и в заключительном туре встретится в воскресенье с венгерским клубом «ОСК Будапешт».