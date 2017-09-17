Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли испанскую «Террассу» в матче ЛЧ
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли испанскую «Террассу» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, игры которого проходят в Боснии и Герцеговине.
Встреча группы А, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:4 (0:0, 4:2, 1:1, 1:1) в пользу казанской команды.
«Синтез» одержал третью победу в трех матчах группы и в заключительном туре встретится в воскресенье с венгерским клубом «ОСК Будапешт».
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