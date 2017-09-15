Ватерполисты казанского «Синтеза» одержали 2-ю победу в квалификационном раунде ЛЧ
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Ватерполисты казанского «Синтеза» одержали вторую победу в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, который проходит в Боснии и Герцеговине, обыграв португальский клуб «Портуэнши».
Встреча группы А, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 21:5 в пользу «Синтеза». Днем ранее казанцы со счетом 25:2 победили команду «Баня-Лука» из Боснии и Герцеговины.
Следующий матч «Синтез» проведет 16 сентября против испанского клуба «Натасио Террасса».
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