Ватерполисты казанского «Синтеза» одержали 2-ю победу в квалификационном раунде ЛЧ

Встреча группы А, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 21:5 в пользу «Синтеза». Днем ранее казанцы со счетом 25:2 победили команду «Баня-Лука» из Боснии и Герцеговины.

Следующий матч «Синтез» проведет 16 сентября против испанского клуба «Натасио Террасса».