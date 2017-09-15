Женская сборная Казахстана по водному поло завоевала золото

Сборная Узбекистана победила команду Китая со счетом 8:5, а затем сыграли с нашей сборной вничью со счетом 7:7. В последней встрече узбечки переиграли японок. Таким образом, женская ватерпольная команда Казахстана завоевала золотую медаль, а на втором месте расположилась команда Узбекистана. Тройку замкнула команда Китая.