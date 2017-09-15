Женская сборная Казахстана по водному поло завоевала золото
В Ташкенте завершились женские состязания по водному поло в рамках IX чемпионата Азии по водным видам спорта. За победы в финале боролись команды Узбекистана, Казахстана, Китая и Японии.
Сборная Узбекистана победила команду Китая со счетом 8:5, а затем сыграли с нашей сборной вничью со счетом 7:7. В последней встрече узбечки переиграли японок. Таким образом, женская ватерпольная команда Казахстана завоевала золотую медаль, а на втором месте расположилась команда Узбекистана. Тройку замкнула команда Китая.
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