Ватерполисты сборной России вышли в плей-офф юниорского чемпионата Европы

Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 10:7 (3:2, 2:1, 3:4, 2:0) в пользу россиян.

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Следующий соперник россиян определится позднее.