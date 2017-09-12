Ватерполисты сборной России вышли в плей-офф юниорского чемпионата Европы
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Сборная России по водному поло победила команду Словакии в матче группового тура юниорского чемпионата Европы, который проходит на Мальте.
Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 10:7 (3:2, 2:1, 3:4, 2:0) в пользу россиян.
Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и обеспечила себе выход в
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