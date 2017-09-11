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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30971201/
11 сентября 2017, 19:02 | Водные: Водное поло | Чемпионат.com

Ватерполисты РФ уступили Греции в матче ЧЕ U18

Ватерполисты сборной России потерпели поражение от команды Греции со счётом 7:9 в матче второго тура юношеского чемпионата Европы U18, который проходит на Мальте, в группе D.

Трижды в составе российской команды отличился Аскар Махиянов, дважды — Даниил Фролов. По 1 голу забили Никита Серебренников и Иван Васильев.

Накануне в первом туре подопечные Владимира Федорина обыграли команду Турции со счётом 8:6. 12 сентября в третьем матче группового этапа соревнования Россия встретится со Словакией.

Водное поло. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Мальта
Группа D. 2-й тур.

Греция — Россия — 9:7 (3:2, 3:3, 2:2, 1:0).
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