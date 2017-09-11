Ватерполисты РФ уступили Греции в матче ЧЕ U18
Ватерполисты сборной России потерпели поражение от команды Греции со счётом 7:9 в матче второго тура юношеского чемпионата Европы U18, который проходит на Мальте, в группе D.
Трижды в составе российской команды отличился Аскар Махиянов, дважды — Даниил Фролов. По 1 голу забили Никита Серебренников и Иван Васильев.
Накануне в первом туре подопечные Владимира Федорина обыграли команду Турции со счётом 8:6. 12 сентября в третьем матче группового этапа соревнования Россия встретится со Словакией.
Водное поло. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Мальта
Группа D. 2-й тур.
Греция — Россия — 9:7 (3:2, 3:3, 2:2, 1:0).
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