Ватерполисты РФ уступили Греции в матче ЧЕ U18

Трижды в составе российской команды отличился Аскар Махиянов, дважды — Даниил Фролов. По 1 голу забили Никита Серебренников и Иван Васильев.

Накануне в первом туре подопечные Владимира Федорина обыграли команду Турции со счётом 8:6. 12 сентября в третьем матче группового этапа соревнования Россия встретится со Словакией.

Водное поло. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Мальта

Группа D. 2-й тур.

Греция — Россия — 9:7 (3:2, 3:3, 2:2, 1:0).