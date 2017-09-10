Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water-polo/30959544/
10 сентября 2017, 20:53 | Водные: Водное поло | Чемпионат.com

Ватерполисты РФ стартовали на ЧЕ U18 с победы над Турцией

Ватерполисты сборной России с победы стартовали на юношеском чемпионате Европы U18, который проходит на Мальте.

В матче первого тура в группе D подопечные Владимира Федорина обыграли команду Турции со счётом 8:6 (2:1, 2:3, 2:1, 2:1). Самым результативным в составе сборной России стал Валерий Пелих, забивший 4 мяча. Дважды отличился Камиль Хафизов, по голу записали на свой счёт Никита Серебренников и Аскар Махиянов.

В следующем матче 11 сентября россияне сыграют с командой Греции. Также в группе D выступает сборная Словакии.

Водное поло. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Мальта
Группа D. 1-й тур.

Россия — Турция — 8:6 (2:1, 2:3, 2:1, 2:1).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водного поло

Ватерполистки сборной России обыграли китаянок и вышли в ¼ финала юниорского ЧМ

Ватерполистки сборной России обыграли китаянок и вышли в ¼ финала юниорского ЧМ

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Ватерполистки сборной России (игроки не старше 21 года) пробились в ¼ финала юниорского первенства мира, которое проходит в греческом Волосе, обыграв в 1/8 финала команду Китая.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп