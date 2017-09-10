Ватерполисты РФ стартовали на ЧЕ U18 с победы над Турцией
Ватерполисты сборной России с победы стартовали на юношеском чемпионате Европы U18, который проходит на Мальте.
В матче первого тура в группе D подопечные Владимира Федорина обыграли команду Турции со счётом 8:6 (2:1, 2:3, 2:1, 2:1). Самым результативным в составе сборной России стал Валерий Пелих, забивший 4 мяча. Дважды отличился Камиль Хафизов, по голу записали на свой счёт Никита Серебренников и Аскар Махиянов.
В следующем матче 11 сентября россияне сыграют с командой Греции. Также в группе D выступает сборная Словакии.
Водное поло. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Мальта
Группа D. 1-й тур.
Россия — Турция — 8:6 (2:1, 2:3, 2:1, 2:1).
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