Ватерполисты РФ стартовали на ЧЕ U18 с победы над Турцией

В матче первого тура в группе D подопечные Владимира Федорина обыграли команду Турции со счётом 8:6 (2:1, 2:3, 2:1, 2:1). Самым результативным в составе сборной России стал Валерий Пелих, забивший 4 мяча. Дважды отличился Камиль Хафизов, по голу записали на свой счёт Никита Серебренников и Аскар Махиянов.

В следующем матче 11 сентября россияне сыграют с командой Греции. Также в группе D выступает сборная Словакии.

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Группа D. 1-й тур.

Россия — Турция — 8:6 (2:1, 2:3, 2:1, 2:1).