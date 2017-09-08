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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30945869/
8 сентября 2017, 21:06 | Водные: Водное поло | Чемпионат.com

Ватерполистки РФ вышли в финал чемпионата мира U21, обыграв Испанию

Женская сборная России по водному поло вышла в финал чемпионата мира U21, который проходит в Волосе (Греция).

В полуфинальном матче подопечные Сергея Маркоча обыграли команду Испании со счётом 9:6 (1:2, 2:2, 3:1, 3:1). Самой результативной в составе сборной России стала Алёна Сержантова, забившая 3 мяча. По 2 гола записали на свой счёт Дарья Герзанич и Мария Берснева.

За титул россиянки 9 сентября сыграют с победителем второго полуфинала, в котором встретятся сборные Нидерландов и Греции.

Водное поло. Чемпионат мира U21. Женщины. Волос, Греция
Полуфинал

Россия — Испания — 9:6 (1:2, 2:2, 3:1, 3:1).
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Ватерполистки сборной России обыграли китаянок и вышли в ¼ финала юниорского ЧМ

Ватерполистки сборной России обыграли китаянок и вышли в ¼ финала юниорского ЧМ

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Ватерполистки сборной России (игроки не старше 21 года) пробились в ¼ финала юниорского первенства мира, которое проходит в греческом Волосе, обыграв в 1/8 финала команду Китая.
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