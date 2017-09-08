Ватерполистки РФ вышли в финал чемпионата мира U21, обыграв Испанию

В полуфинальном матче подопечные Сергея Маркоча обыграли команду Испании со счётом 9:6 (1:2, 2:2, 3:1, 3:1). Самой результативной в составе сборной России стала Алёна Сержантова, забившая 3 мяча. По 2 гола записали на свой счёт Дарья Герзанич и Мария Берснева.

За титул россиянки 9 сентября сыграют с победителем второго полуфинала, в котором встретятся сборные Нидерландов и Греции.

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Полуфинал

Россия — Испания — 9:6 (1:2, 2:2, 3:1, 3:1).