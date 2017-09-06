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6 сентября 2017, 16:05 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполистки сборной России обыграли китаянок и вышли в ¼ финала юниорского ЧМ

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Ватерполистки сборной России (игроки не старше 21 года) пробились в ¼ финала юниорского первенства мира, которое проходит в греческом Волосе, обыграв в 1/8 финала команду Китая.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 9:5 (2:1, 3:0, 3:2, 1:2) в пользу россиянок.

За выход в полуфинал соревнований российская команда поспорит со сборной Италии.
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