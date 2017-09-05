Ватерполистки сборной России обыграли венгерок и вышли в плей-офф юниорского ЧМ
Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Венгрии в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира (игроки до 21 года), который проходит в Волосе (Греция), и вышла в
плей-офф турнира.
Встреча группы A, прошедшая во вторник, завершилась победой российских ватерполисток со счетом 11:6.
Ранее на турнире россиянки нанесли поражение сборной Японии (20:8) и уступили голландкам (5:7). Таким образом, сборная России заняла второе место в группе и вышла в
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