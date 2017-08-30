Российские ватерполисты завоевали серебро Универсиады

В игре за третье место итальянцы одержали победу над французами со счетом 10:2.

Российские ватерполисты в четвертый раз становятся серебряными призерами Универсиады. Ранее они выигрывали серебро в 2001, 2011 и 2013 годах. Последней отечественной сборной, побеждавшей на Универсиаде в мужском ватерпольном турнире, была команда Советского Союза в 1985 году.

Сборная Сербии во второй раз побеждает на Универсиаде. В 2011 году они также завоевали золотые медали, обыграв в финале россиян. Сборная Сербии и Черногории по водному поло выиграла Универсиаду в 2005 году, а сборная Югославии — в 1959, 1961 и 1995 годах.

После розыгрыша последнего комплекта медалей Универсиады в активе сборной России 94 награды — 25 золотых, 31 серебряная и 38 бронзовых. Россияне заняли четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (37−27−37). Вторую позицию заняла команда Южной Кореи (30−22−30), третье место у сборной Тайваня (26−34−30).

Церемония закрытия Универсиады пройдет 30 августа.