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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30832266/
29 августа 2017, 14:58 | Водные: Водное поло | ТАСС

Российские ватерполистки проиграли японкам в матче за третье место на Универсиаде

ТАСС, 29 августа. Женская сборная России по водному поло уступила команде Японии в матче за третье место на Универсиаде в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу японок. В финале сыграют команды Венгрии и США.

Мужская сборная России встретится в финале с командой Сербии. Матч пройдет в среду.

Всего в активе сборной России 92 медали (25 золотых, 29 серебряных, 38 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (35−25−37). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28−21−30).

Универсиада завершится 30 августа.
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МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Ватерполистки сборной России заняли седьмое место на юниорском первенстве мира (до 18 лет), которое проходит в Сербии, обыграв в матче утешительного плей-офф команду хозяек соревнований.
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