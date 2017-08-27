Ватерполистки сборной России стали седьмыми на юниорском первенстве мира

Встреча за седьмое место, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 17:6 в пользу российской команды.

Ранее россиянки дошли на турнире до ¼ финала, где проиграли команде Испании (8:9), а после уступили итальянкам в полуфинале плей-офф за 5−8-е места (13:14).