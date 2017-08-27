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27 августа 2017, 16:09 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполистки сборной России стали седьмыми на юниорском первенстве мира

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Ватерполистки сборной России заняли седьмое место на юниорском первенстве мира (до 18 лет), которое проходит в Сербии, обыграв в матче утешительного плей-офф команду хозяек соревнований.

Встреча за седьмое место, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 17:6 в пользу российской команды.

Ранее россиянки дошли на турнире до ¼ финала, где проиграли команде Испании (8:9), а после уступили итальянкам в полуфинале плей-офф за 5−8-е места (13:14).
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