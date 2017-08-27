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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30810061/
27 августа 2017, 14:57 | Водные: Водное поло | ТАСС

Российские ватерполистки проиграли сборной Венгрии в полуфинале Универсиады

ТАСС, 27 августа. Женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 7:11 в полуфинале Универсиады в Тайбэе.

<em>ТАСС 27 августа. </em>Женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 7:11 в полуфинале Универсиады в <span class=error>Тайбэе</span>. Увеличить
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Позднее в воскресенье в другом полуфинале встретятся сборные Японии и США. Финал и матч за третье место пройдут 29 августа.

Мужская сборная России по водному поло сыграет в полуфинале с командой Италии. Матч пройдет позднее в воскресенье.

Универсиада завершится 30 августа.
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