Российские ватерполистки проиграли сборной Венгрии в полуфинале Универсиады

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Позднее в воскресенье в другом полуфинале встретятся сборные Японии и США. Финал и матч за третье место пройдут 29 августа.

Мужская сборная России по водному поло сыграет в полуфинале с командой Италии. Матч пройдет позднее в воскресенье.

Универсиада завершится 30 августа.