Мужская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Универсиады

Соперниками россиян в борьбе за путёвку в финал станут итальянцы.

Напомним, что на групповом раунде этого турнира Россия уже встречалась с Японией и тогда победила со счётом 8:6. В 1/8 финала россияне обыграли аргентинцев.

XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Водное поло. Мужчины. Четвертьфиналы

Россия — Япония — 12:7 (3:3, 4:0, 4:2, 1:2).

Италия — Голландия — 6:4.

Сербия — Венгрия — 9:7.

Франция — Великобритания — 13:4.