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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30797569/
25 августа 2017, 16:11 | Водные: Водное поло | Чемпионат.com

Мужская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Универсиады

Российские ватерполисты уверенно вышли в полуфинал летней Универсиады, победив в четвертьфинале соперников из Японии со счётом 12:7 (3:3, 4:0, 4:2, 1:2).

Соперниками россиян в борьбе за путёвку в финал станут итальянцы.

Напомним, что на групповом раунде этого турнира Россия уже встречалась с Японией и тогда победила со счётом 8:6. В 1/8 финала россияне обыграли аргентинцев.

XXIX Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Водное поло. Мужчины. Четвертьфиналы

Россия — Япония — 12:7 (3:3, 4:0, 4:2, 1:2).
Италия — Голландия — 6:4.
Сербия — Венгрия — 9:7.
Франция — Великобритания — 13:4.
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