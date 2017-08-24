Российские девушки проиграли испанкам в ¼ финала ЧЕ по водному поло

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В четвертьфинале соревнований, которые проходят в Нови-Сад (Сербия), российские девушки уступили испанкам со счётом 8:9 (5:1, 0:0, 1:5, 2:3).



Таким образом, Испания продолжит борьбу за золотые медали европейского первенства, а Россию ждёт игра в плей-офф за места с пятого по восьмое.