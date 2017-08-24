Российские девушки проиграли испанкам в ¼ финала ЧЕ по водному поло
Молодёжная женская сборная России по водному поло не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы для игроков не старше 18 лет.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четвертьфинале соревнований, которые проходят в
Таким образом, Испания продолжит борьбу за золотые медали европейского первенства, а Россию ждёт игра в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter