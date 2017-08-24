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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30787403/
24 августа 2017, 19:16 | Водные: Водное поло | Чемпионат.com

Российские девушки проиграли испанкам в ¼ финала ЧЕ по водному поло

Молодёжная женская сборная России по водному поло не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы для игроков не старше 18 лет.

Молодёжная женская сборная России по водному поло не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы для игроков не старше 18 лет. Увеличить
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В четвертьфинале соревнований, которые проходят в Нови-Сад (Сербия), российские девушки уступили испанкам со счётом 8:9 (5:1, 0:0, 1:5, 2:3).

Таким образом, Испания продолжит борьбу за золотые медали европейского первенства, а Россию ждёт игра в плей-офф за места с пятого по восьмое.
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