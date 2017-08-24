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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30779906/
24 августа 2017, 10:50 | Водные: Водное поло | ТАСС

Российские ватерполистки победили венгерок в матче группового турнира Универсиады

ТАСС, 24 августа. Женская сборная России по водному поло победила команду Венгрии в четвертом матче группового этапа Универсиады. Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу россиянок.

В следующем матче россиянки, ранее обеспечившие себе участие в четвертьфинале, встретятся с командой Японии, венгерки сыграют с канадками. Обе встречи пройдут 25 августа. В турнирной таблице группы A сборная России с восемью очками занимает первое место. Венгерки — четвертые (4).

В женском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на две группы. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в женском водном поло состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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