Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал Универсиады в Тайбэе
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт. Мужская сборная России по водному поло победила команду Аргентины в матче 1/8 финала Универсиады в Тайбэе.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 17:2 (3:1, 2:1, 7:0, 5:0). По три мяча в составе россиян забросили Николай Лазарев и Даниил Меркулов.
В четвертьфинале Универсиады сборная России 25 августа сыграет с командой Японии.
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