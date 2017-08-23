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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30772086/
23 августа 2017, 15:07 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал Универсиады в Тайбэе

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Мужская сборная России по водному поло победила команду Аргентины в матче 1/8 финала Универсиады в Тайбэе.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 17:2 (3:1, 2:1, 7:0, 5:0). По три мяча в составе россиян забросили Николай Лазарев и Даниил Меркулов.

В четвертьфинале Универсиады сборная России 25 августа сыграет с командой Японии.
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