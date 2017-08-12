Власенко: FINA и LEN должны согласовать сроки проведения Кубка Европы по водному поло

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LEN в субботу объявила о создании нового международного турнира для национальных команд, который будет называться Кубок Европы.

«Есть недоговоренность между европейской и международной федерациями. Был разговор, что этот турнир будет пересекаться с турнирами, организованными FINA. Естественно, мы будем поддерживать международную федерацию и ее календарь, приоритет при пересечении календаря будем отдавать ей. Если европейская организация согласует проведение Кубка Европы в другие сроки, то посмотрим, может, вторую команду будем выставлять или еще кого-то, будем обсуждать этот момент с главными тренерами наших сборных», — сказал Власенко.

«Чем больше вспомогательных турниров, тем лучше, ведь главный старт — это Олимпийские игры», — добавил он.

Кубок Европы среди мужских команд стартует 17 ноября 2017 года. Групповая стадия пройдет с 17 по 19 ноября, топ-8 — с 15 по 18 февраля 2018 года, суперфинал — с 6 по 8 апреля. Групповой этап женского турнира пройдет с 24 по 26 ноября, топ-8 — с 1 по 4 февраля 2018 года, суперфинал — с 23 по 25 марта.