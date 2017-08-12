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12 августа 2017, 17:02 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Российские ватерполисты заняли 9-е место на первенстве мира среди игроков до 21 года

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Мужская сборная России по водному поло победила команду Канады в матче за девятое место на первенстве мира среди игроков до 21 года, которое проходит в Сербии.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 14:7 (5:1, 3:2, 5:0, 4:1) в пользу сборной России. В составе россиян самым результативным игроком стал Даниил Меркулов, забивший четыре гола.

Турнир в Сербии завершится в воскресенье.
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