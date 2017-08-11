Ватерполисты РФ проиграли итальянцам в плей-офф юниорского ЧМ в Белграде

На групповом этапе россияне разгромили сборные Ирана (19:2) и Пуэрто-Рико (22:6), сыграли вничью с греками (10:10) и проиграли американцам (9:12).

Сборная России продолжит борьбу в турнире за 9−12-е места. Следующим соперником россиян будет команда Австралии.

Юниорский чемпионат мира по водному поло в столице Сербии завершится 13 августа.