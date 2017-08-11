Ватерполисты РФ проиграли итальянцам в плей-офф юниорского ЧМ в Белграде
Ватерполисты сборной России на старте
плей-офф юниорского чемпионата мира в Белграде (Сербия) за 1−12-е места проиграли команде Италии со счётом 7:10 (3:1, 0:3, 2:2, 2:4).
На групповом этапе россияне разгромили сборные Ирана (19:2) и
Сборная России продолжит борьбу в турнире за 9−12-е места. Следующим соперником россиян будет команда Австралии.
Юниорский чемпионат мира по водному поло в столице Сербии завершится 13 августа.
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