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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30631372/
9 августа 2017, 14:11 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполисты сборной России вышли в плей-офф ЧЕ среди юниоров до 21 года в Белграде

Ватерполисты сборной России вышли в плей-офф чемпиона Европы среди юниоров до 21 года, который проходит в Белграде.

Ватерполисты сборной России вышли в <nobr>плей-офф</nobr> чемпиона Европы среди юниоров до 21 года который проходит в Белграде. Увеличить
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Россияне в среду в матче заключительного тура в группе А разгромили команду Пуэрто-Рико со счетом 22:6. Ранее в группе российские ватерполисты обыграли сборную Ирана (19:2), сыграли вничью с греками (10:10) и уступили американцам (9:12).

По итогам группового этапа россияне заняли место в первой тройке и примут участие в турнире за 1−12 места чемпионата Европы. Точное место россиян в группе (второе или третье), как и будущий соперник по плей-офф, зависит от результата матча сборных США и Ирана.
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