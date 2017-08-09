Ватерполисты сборной России вышли в плей-офф ЧЕ среди юниоров до 21 года в Белграде

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Россияне в среду в матче заключительного тура в группе А разгромили команду Пуэрто-Рико со счетом 22:6. Ранее в группе российские ватерполисты обыграли сборную Ирана (19:2), сыграли вничью с греками (10:10) и уступили американцам (9:12).