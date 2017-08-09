Ватерполисты сборной России вышли в плей-офф ЧЕ среди юниоров до 21 года в Белграде
Ватерполисты сборной России вышли в
плей-офф чемпиона Европы среди юниоров до 21 года, который проходит в Белграде.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россияне в среду в матче заключительного тура в группе А разгромили команду
По итогам группового этапа россияне заняли место в первой тройке и примут участие в турнире за 1−12 места чемпионата Европы. Точное место россиян в группе (второе или третье), как и будущий соперник по
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter