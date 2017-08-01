Казахстанец Андрей Крюков назначен главой мирового водного поло
В Будапеште определили основные направления развития водных видов спорта.
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Как сообщает zakon.kz со ссылкой на dknews.kz, в Будапеште завершился Генеральный Конгресс FINA (Международной федерации плавания) — организации, определяющей основные направления развития самых популярных водных видов спорта.
В ходе заседания, представители 180
Андрей Крюков, являющийся генеральным секретарем казахстанской Федерации водных видов спорта был переизбран в бюро FINA и утвержден на должность главы мирового водного поло.
Помимо Крюкова еще два представителя Казахстана заняли руководящие должности в FINA: член исполкома ФВВС РК Алан Балфанбаев вошел в состав технического комитета по водному поло, а заслуженный тренер РК по водному поло Сергей Дроздов в состав комиссии тренеров FINA.
Как заявил Андрей Крюков, в ближайшее время необходимо уделить внимание на разработку реформ и подготовку рекомендации по совершенствованию управления водным поло, а также расширению географии этого вида спорта. До конца этого года запланировано провести специальную рабочую Конференцию по водному поло, чтобы выработать меры по совершенствованию этого олимпийского вида спорта на ближайшие годы.
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