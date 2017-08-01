Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water-polo/30552620/
1 августа 2017, 13:58 | Водные: Водное поло | Prosports.kz

Казахстанец Андрей Крюков назначен главой мирового водного поло

В Будапеште определили основные направления развития водных видов спорта.

В Будапеште определили основные направления развития водных видов спорта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает zakon.kz со ссылкой на dknews.kz, в Будапеште завершился Генеральный Конгресс FINA (Международной федерации плавания) — организации, определяющей основные направления развития самых популярных водных видов спорта.

В ходе заседания, представители 180 стран-участниц FINA, выбрали дальнейший путь развития водных видов спорта на 2017−2021 годы. Также был избран президент FINA, новый состав бюро, а также составы технических комитетов по шести видам спорта.

Андрей Крюков, являющийся генеральным секретарем казахстанской Федерации водных видов спорта был переизбран в бюро FINA и утвержден на должность главы мирового водного поло.

Помимо Крюкова еще два представителя Казахстана заняли руководящие должности в FINA: член исполкома ФВВС РК Алан Балфанбаев вошел в состав технического комитета по водному поло, а заслуженный тренер РК по водному поло Сергей Дроздов в состав комиссии тренеров FINA.

Как заявил Андрей Крюков, в ближайшее время необходимо уделить внимание на разработку реформ и подготовку рекомендации по совершенствованию управления водным поло, а также расширению географии этого вида спорта. До конца этого года запланировано провести специальную рабочую Конференцию по водному поло, чтобы выработать меры по совершенствованию этого олимпийского вида спорта на ближайшие годы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водного поло

Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»