Казахстанец Андрей Крюков назначен главой мирового водного поло

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает zakon.kz со ссылкой на dknews.kz, в Будапеште завершился Генеральный Конгресс FINA (Международной федерации плавания) — организации, определяющей основные направления развития самых популярных водных видов спорта.

В ходе заседания, представители 180 стран-участниц FINA, выбрали дальнейший путь развития водных видов спорта на 2017−2021 годы. Также был избран президент FINA, новый состав бюро, а также составы технических комитетов по шести видам спорта.

Андрей Крюков, являющийся генеральным секретарем казахстанской Федерации водных видов спорта был переизбран в бюро FINA и утвержден на должность главы мирового водного поло.

Помимо Крюкова еще два представителя Казахстана заняли руководящие должности в FINA: член исполкома ФВВС РК Алан Балфанбаев вошел в состав технического комитета по водному поло, а заслуженный тренер РК по водному поло Сергей Дроздов в состав комиссии тренеров FINA.

Как заявил Андрей Крюков, в ближайшее время необходимо уделить внимание на разработку реформ и подготовку рекомендации по совершенствованию управления водным поло, а также расширению географии этого вида спорта. До конца этого года запланировано провести специальную рабочую Конференцию по водному поло, чтобы выработать меры по совершенствованию этого олимпийского вида спорта на ближайшие годы.