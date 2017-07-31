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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30542084/
31 июля 2017, 14:26 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Карпюк: Ватерполистки РФ «забронзовели», мужская сборная возвращается в лидеры

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт, Семен Галькевич. Мужская сборная России возвращается в лидеры мирового водного поло, женская сборная России «забронзовела», нужно менять цвет, заявил член президиума Федерации водного поло России Геннадий Карпюк.

Женская сборная России по водному поло в статусе бронзовых призеров Олимпийских игр стала третьей на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, подтвердив свой уровень. Мужская команда впервые за последние десять лет добралась до четвертьфинала мирового первенства.

«Всегда хочется большего, но результат в Будапеште можно считать удовлетворительным. Мужская сборная попала в восьмерку, и турнир показал, что мы возвращаемся в число лидеров. Женская сборная принесла медаль в копилку, это здорово. Правда, уже шутки пошли, что команда “забронзовела”, надо менять цвет. В целом, все оптимистично», — сказал Карпюк на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
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