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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30529463/
29 июля 2017, 17:45 | Водные: Водное поло | ТАСС

Мужская сборная Сербии по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Сербские ватерполисты завоевали бронзу чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

В матче за третье место сербы победили сборную Греции со счетом 11:8. Увеличить
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В матче за третье место сербы победили сборную Греции со счетом 11:8. Позднее в субботу в финале встретятся команды Венгрии и Хорватии.

Сборная России заняла восьмое место.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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Новости Водного поло

Российские ватерполисты заняли восьмое место на чемпионате мира в Будапеште

Российские ватерполисты заняли восьмое место на чемпионате мира в Будапеште

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Австралии со счетом 7:10 в матче за седьмое место на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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