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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30528474/
29 июля 2017, 15:28 | Водные: Водное поло | ТАСС

Российские ватерполисты заняли восьмое место на чемпионате мира в Будапеште

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Австралии со счетом 7:10 в матче за седьмое место на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

В матче за седьмое место россияне проиграли команде Австралии со счетом 7:10. Увеличить
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Сборная России заняла восьмое итоговое место. Ранее россияне проиграли черногорцам со счетом 8:9 в первом матче мини-турнира за 5−8 места.

В четвертьфинале россияне уступили венграм (5:14). Последний раз российская команда доходила до стадии ¼ финала на чемпионате мира в 2007 году, заняв итоговое седьмое место. На прошлом мировом первенстве в Казани в 2015 году сборная России не сумела выйти из группы и заняла 14-е место. В 2009, 2011 и 2013 годах россияне не принимали участия в чемпионатах мира.

Российские ватерполисты и ватерполистки завершили выступление на турнире. Женская сборная России завоевала бронзовые медали, в матче за третье место обыграв канадок со счетом 11:9.

Решающие игры в мужском турнире по водному поло состоятся позднее в субботу. В матче за третье место сыграют греки и сербы. В финале встретятся сборные Венгрии и Хорватии.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.
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