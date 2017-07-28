Дважды герои. Россиянки снова стали третьей командой мира

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За этой командой нельзя наблюдать равнодушно. Жажда борьбы, эмоции, желание победить — всего этого через край. А еще — успешность. В Венгрии россиянки спустя шесть лет перерыва вернулись на пьедестал почета чемпионата мира, и это очень здорово. Девушки вытянули концовки в тяжелейших встречах с Грецией, Нидерландами и Италией. В матче за бронзу с Канадой, к счастью, обошлось без валидольного хэппи-энда. Нервы болельщиков тоже нужно беречь.

Начала команда Александра Гайдукова со счета 0:2, но уже к экватору игры вела уже 7:5. Третий период запомнился тем, что в его дебюте североамериканки тщательно пытались разыграть большинство, но Татьяна Толкунова перехватила мяч — и переправила ее уплывшей от соперниц Эльвине Каримова. Та с двумя канадками на плечах все-таки исхитрилась забить. После этого канадки по инерции пытались отыграться, но в реальность этого сами едва ли верили.

Россиянки же восприняли бронзу совершенно буднично. Не толкали тренеров в бассейн, а сами шли в раздевалку, даже не улыбаясь. Такой настрой вселяет веру в будущее. Много ли у нас еще сборных, для которых медаль чемпионата мира не вызывает эмоций?

Анастасия СИМАНОВИЧ (слева) в атаке. Reuters

ВБЛИЗИ ЭВЕРЕСТА

А ведь в женском водном поло сейчас сумасшедшая конкуренция. Особняком стоит лишь команда США, нынешнюю сборную которой называют сильнейшей в истории. А вот следом идут восемь-девять примерно равных коллективов. Все настолько плотно, что каждая из них может как не отобраться на крупный турнир, так и попасть там на пьедестал.

На Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, например, не сумели квалифицироваться Греция, Канада и Нидерланды. Да и Россия попала туда лишь благодаря удачной серии пенальти. При этом голландки — финалистки чемпионата мира-2015 в Казани! Сборной Кленового листа же совсем немного не хватило до финала нынешнего. В этой ситуации второй год подряд выигрывать медалькрупнейших турниров — призрак мастерства, а не застоя.

Наши девушки обретают все больше и больше уверенности в себе. В Будапеште снова были повержены Греция и Нидерланды, у которых начинает появляться российский комплекс. Прервана 12-матчевая серия поражений против итальянок. И это, наверное, главное достижение команды на турнире. И, наконец, обыграны канадки, которые выбили нас в Суперфинале Мировой лиги этого года. После неудач в Барселоне-2013 и Казани-2015 у России снова медаль чемпионата мира. Пусть и опять бронзовая. Выше третьего места россиянки в истории еще не поднимались. Но, возможно, именно этот коллектив сделает шаг вперед. Стабильное нахождение в элите в последние годы позволяет на это рассчитывать.

Когда альпинисты пытаются покорить Эверест, то сначала какое-то время проводят в базовых лагерях, которые сами по себе расположены очень высоко — выше 5000 м над уровнем моря. В них восходители акклиматизируются, привыкают к разреженному воздуху, во избежание горной болезни дают организму несколько недель на адаптацию. И лишь потом — попытка штурма.

Женская сборная России сейчас как раз в таком базовом лагере. Привыкает, настраивается, тренируется. Это, конечно, не гарантирует успешного исхода, но сам факт нахождения здесь уже дает надежду, что девчонки дождутся хорошей погоды — и рванут вперед к золотой мечте. Кто знает, может быть, это случится уже на чемпионате мира-2019 в Кванджу или на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Екатерина ПРОКОФЬЕВА (справа). Reuters

ЕКАТЕРИНА ПРОКОФЬЕВА: ПРИЯТНО ВЕРНУТЬСЯ В ЭЛИТУ

— Почему не бросили тренера в воду? — вопрос капитану сборной после победы над Канадой.

— Так мы же не выиграли. Только бронза…

— Неужели совсем нет эмоций?

— Последняя игра сезона, все устали. Мы, конечно, рады медали. Приятно вернуться в элиту водного поло. Но таких эмоций, как в Рио, нет. Все-таки на Олимпийских играх мы не попадали на пьедестал 16 лет, а бронзу чемпионата мира уже выигрывали. Хочется большего. И, несмотря на разницу в счете в игре с США, я по-прежнему считаю, что мы могли зацепиться в той игре. У нас хорошая команда. Наверное, нужно еще какое-то время поработать вместе и чуть лучше сыграться.

— Основная спортивная мечта у вас — обыграть Америку?

— Это не мечта. Мечта — выиграть золото.

— А есть ли для вас принципиальная разница между вторым и третьим местом?

— Я хочу именно победы. Но на данном этапе здорово бы играть в финале. Нам это по силам! Пока немного не хватает.

— Важно было взять реванш у Канады за поражение в полуфинале Суперфинала Мировой лиги этого сезона?

— Там нам просто щелкнули по носу. Вели четыре мяча, перестали нападать — и за это были наказаны. Но учли эти ошибки здесь.

— В том же Суперфинале вы проиграли США всего лишь один мяч. Почему тут не получилось показать примерно то же?

— Это игра. Комбинации и схемы это одно, а вот человеческие качества — совсем другое. Мы не роботы. У нас есть место импровизации. В матче с США это не сыграло. Мы плохо отработали в защите. А вот в нападении свое забить удалось.

— Каково психологически выходить против команды, которая вообще не проигрывает?

— Для меня не тяжело. Совсем их не боюсь. При этом понятно, что американки очень опытны. Но и к ним можно подобрать ключик. Вспомните даже наш полуфинал. Первый период выиграли 5:4, третий и четвертый — 4:3. А вот вторую четверть провали. Но три остальные говорят о том, что бороться с ними можно.

Владимир ИВАНОВ

из Будапешта.