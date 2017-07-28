Прокофьева: Российские ватерполистки теперь должны думать только о золотых медалях

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Российские ватерполистки в пятницу в матче за бронзовые медали победили сборную Канады со счетом 11:9.

«Хочется выше, и мы прекрасно понимали и осознавали это. Мы могли зацепиться, я полностью уверена в этом, полностью верю девочкам. Нам нужно некоторое время поработать вместе, побольше сыграться, и будет другой результат. Мы рады вернуться в элиту водного поло, теперь соперники будут на нас иначе реагировать», — добавила она.

Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира в пятый раз, ранее команда занимала третье место в 2003, 2007, 2009, 2011 годах. В 2016 году россиянки впервые за 16 лет завоевали медаль Олимпийских игр, также бронзу.

«Все рады и счастливы третьему месту. Доиграли, сделав все возможное. Мы мечтаем быть золотыми, мы мечтаем играть в финале, мы это можем. Но чего-то всегда не хватает. Но я уверена, что все-таки настанет тот час», — сказала Прокофьева.

Она отметила, что команда не стала купать главного тренера Александр Гайдукова, поскольку не заняла первое место.

Позднее в пятницу в финале встретятся сборные США и Испании.