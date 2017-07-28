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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30523289/
28 июля 2017, 17:25 | Водные: Водное поло | ТАСС

Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

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В матче за третье место россиянки победили сборную Канады со счетом 11:9.

Позднее в пятницу в финале встретятся сборные США и Испании.

Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира в пятый раз, ранее команда занимала третье место в 2003, 2007, 2009, 2011 годах. В 2016 году россиянки завоевали бронзу Олимпийских игр.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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