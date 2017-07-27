Ватерполистки сборной Испании вышли в финал ЧМ, победив команду Канады

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 12:10 (4:2, 3:2, 2:2, 3:4) в пользу испанок.

В финале турнира сборная Испании 28 июля сыграет с командой США. В этот же день в матче за третье место встретятся сборные России и Канады.