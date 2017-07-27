Ватерполистки сборной Испании вышли в финал ЧМ, победив команду Канады
БУДАПЕШТ, 27 июл —
Р-Спорт. Женская сборная Испании по водному поло победила команду Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 12:10 (4:2, 3:2, 2:2, 3:4) в пользу испанок.
В финале турнира сборная Испании 28 июля сыграет с командой США. В этот же день в матче за третье место встретятся сборные России и Канады.
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