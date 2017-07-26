Россия-США: погода наша, победа чужая
В среду женская сборная России прекратила свою гонку за золотой медалью.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В полуфинале наших девушек остановили американки (9:14). Италия повержена. Россия — в полуфинале чемпионата мира.
«При нынешнем тренерском составе мы никогда не побеждали американок…» Накануне полуфинальной игры эта фраза звучала так часто и столь удручающе, что впору было взорваться: какого черта думать об этом? Есть ведь и другая статистика, в которой зафиксировано, что в рамках мировых первенств последняя победа США над Россией датируется 2005-м, когда чемпионат проходил в Монреале. Выиграли россиянки и в 2011-м в Шанхае: матч тоже был полуфинальным и завершился со счетом 10:8. С тех самых пор судьба
С другой стороны, чемпионками мира-2015 стали американки, они же побеждали в 2009-м, 2007-м и 2003-м, Олимпийские игры в
С наступлением сумерек над Будапештом зарядил дождь — «российская» погода, как пошутил
— Думаю, Россия выиграет. Ваши девочки очень хороши. Единственное, в чем их превосходят американки — они лучше бросают по воротам. Но это лишь один аспект. Водное поло — это множество составляющих. Так вот во всех остальных Россия лучше.
К заключительным минутам первого периода ватерполистки США уже отыгрывали у россиянок один мяч. А к концу второго Рассел только горестно и соболезнующе развел руками: «Бывает…».
Нечто подобное я уже слышала — в 2003- м. По иронии судьбы это тоже был матч с американками, да и проигран он был схожим образом: одна команда отчаянно пыталась прыгнуть выше головы, вторая хладнокровно заколачивала в ворота соперника мяч за мячом. А когда все закончилось, главный тренер сборной США Гай Бейкер совершенно искренне сказал: «У вас прекрасная команда. Совершенно потрясающие нападающие, вратарь — из них могут вырасти настоящие звезды. Вам просто немного не повезло».
В спорте бывает все. Можно, наверное, даже утешать себя тем, что по теории вероятности уже очень скоро должен наступить момент, когда на мировых первенствах Россия
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Будапешта.
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