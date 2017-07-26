Россия-США: погода наша, победа чужая

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В полуфинале наших девушек остановили американки (9:14). Италия повержена. Россия — в полуфинале чемпионата мира.

«При нынешнем тренерском составе мы никогда не побеждали американок…» Накануне полуфинальной игры эта фраза звучала так часто и столь удручающе, что впору было взорваться: какого черта думать об этом? Есть ведь и другая статистика, в которой зафиксировано, что в рамках мировых первенств последняя победа США над Россией датируется 2005-м, когда чемпионат проходил в Монреале. Выиграли россиянки и в 2011-м в Шанхае: матч тоже был полуфинальным и завершился со счетом 10:8. С тех самых пор судьба как-то разводила Россию с Америкой на мировых первенствах.

С другой стороны, чемпионками мира-2015 стали американки, они же побеждали в 2009-м, 2007-м и 2003-м, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро выиграли тоже они, более того, не просто завоевали золото, но отстояли и титул чемпионок Лондона. Словом, заслуг на стороне полуфинального оппонента россиянок имелось столько, что впору было потерять голову — как это случилось накануне с мужской российской командой в матче с Венгрией. Похоже, это и произошло.

С наступлением сумерек над Будапештом зарядил дождь — «российская» погода, как пошутил кто-то из тренеров, комментируя четвертьфинальную победу над Италией. Но на этот раз примета никак не желала помогать: к концу второго периода счет был 11:5 в пользу США, и уже как-то не верилось, что в первом периоде (точнее в первой его половине) на стороне россиянок было преимущество в два мяча, а ватерпольный аналитик Международной федерации Рассел Маккинон сказал, когда я подошла к нему поздороваться:

— Думаю, Россия выиграет. Ваши девочки очень хороши. Единственное, в чем их превосходят американки — они лучше бросают по воротам. Но это лишь один аспект. Водное поло — это множество составляющих. Так вот во всех остальных Россия лучше.

К заключительным минутам первого периода ватерполистки США уже отыгрывали у россиянок один мяч. А к концу второго Рассел только горестно и соболезнующе развел руками: «Бывает…».

Нечто подобное я уже слышала — в 2003- м. По иронии судьбы это тоже был матч с американками, да и проигран он был схожим образом: одна команда отчаянно пыталась прыгнуть выше головы, вторая хладнокровно заколачивала в ворота соперника мяч за мячом. А когда все закончилось, главный тренер сборной США Гай Бейкер совершенно искренне сказал: «У вас прекрасная команда. Совершенно потрясающие нападающие, вратарь — из них могут вырасти настоящие звезды. Вам просто немного не повезло».

В спорте бывает все. Можно, наверное, даже утешать себя тем, что по теории вероятности уже очень скоро должен наступить момент, когда на мировых первенствах Россия все-таки переломит статистику полуфинальных неудач и доберется до финала. Пока этого в очередной раз не случилось. В Будапеште у нас была прекрасная команда, прекрасный вратарь и прекрасные нападающие. И хочется верить, что из них обязательно еще вырастут настоящие звезды.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.