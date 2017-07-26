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26 июля 2017, 23:27 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Тренер: Российские ватерполистки пытались совершить чудо в полуфинале ЧМ с США

БУДАПЕШТ, 26 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов заявил, что россиянки пытались совершить чудо в матче с американками в полуфинале чемпионата мира по водным видам спорта, но у них не получилось это сделать.

Россиянки проиграли олимпийским чемпионкам Рио-де-Жанейро — команде США — со счетом 9:14 и теперь будут бороться за бронзу чемпионата мира в Будапеште.

«Если сравнивать с матчем, который мы играли с ними в Суперфинале Мировой лиги, тоже проигрывали американкам пять мячей, тоже заменили вратаря, но тогда мы смогли вернуться в игру, забили много с контратак. Сегодня контратаки нам перекрыли. Уровень турнира другой, американки сделали выводы из той игры. У них состав был олимпийский сегодня, нужно трезво оценивать ситуацию: хотелось чуда, но сегодня не получилось. В матче за третье место, кто бы ни был соперником, на первый план выйдет психология», — сказал Белофастов журналистам.

Россиянки в матче за бронзу ЧМ-2017 поборются с командой, проигравшей во второй полуфинальной встрече, в которой сыграют сборные Канады и Испании.
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