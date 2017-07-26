Ватерполисты на ЧМ-2019 сыграют в бассейне, установленном на теннисном корте

Для ватерполо, как и для синхронного плавания, и для хайдайвинга будут возведены временные сооружения. Соревнования по прыжкам в воду и плаванию пройдут в городском бассейне, который принимал соревнования на Универсиаде 2015 года.

Чемпионат мира по водным видам спорта, включая соревнования в категории «Мастерс», пройдет в Кванджу с 12 июля по 11 августа 2019 года.