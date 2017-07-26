Венгры взяли натиском. Россия без полуфинала ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

25 июля, вторник. ВОДНОЕ ПОЛО. Мужчины. Четвертьфинал

ВЕНГРИЯ — РОССИЯ — 14:5 (5:0, 3:1, 3:3, 3:1).

К концу третьего периода матча счет на табло был 11:4 в пользу венгерской команды, и это означало, что если вдруг прямо сейчас вода не разверзнется и не поглотит без остатка всю венгерскую команду, в полуфинале будет играть именно она. Венгры обозначили свои намерения уже в первой 8-минутке — ушли на перерыв со счетом 5:0. С одной стороны, это было закономерно: исторически отношения между сборными Венгрии и нашей страны складывались непросто еще в эпоху СССР, начиная с «кровавого финала» Олимпиады-56. Более того, этот финал в Будапеште вспоминали так часто, что было понятно: на легкую игру уповать не приходится изначально.

С другой — чудес в спорте не бывает: Россия впервые за много лет дошла в Будапеште до четвертьфинала, и уже это было большим достижением. В то время как венгры заведомо считались главными фаворитами домашнего мирового первенства.

Но как же хотелось победить!

Утром в день четвертьфинального матча я позвонила известному в недавнем прошлом ватерполисту Сергею Маркочу.

— Надо понимать, что водное поло в Венгрии — государственный вид спорта со всеми вытекающими последствиями: великолепным финансированием, возможностью привлекать лучшие кадры, проводить сборы в любой точке мира и так далее, — сказал он. — Так было даже во время затянувшейся полосы неудач: венгры всегда были сильной командой, техничной, очень «игровой», но долгое время не могли добиться успеха на Олимпиадах. На Играх в Атланте, например, специалисты прочили венгерской команде золото, а те остались третьими. После тех Игр венгры сменили главного тренера — им стал Денес Кемени. Он разработал свою собственную программу подготовки, поставив сборную во главу угла. Знаю, что во время чемпионатов страны все потенциальные игроки национальной команды были обязаны проходить специальные тесты, определяющие функциональную и игровую готовность. И все клубы знали: если их игрок не пройдет эти тесты, его больше никогда не вызовут в сборную…

С Кемени венгры становились олимпийскими чемпионами три раза подряд — в Сиднее, Афинах и Пекине. Потом тренера сменил на его посту самый титулованный и самый легендарный из венгерских ватерполистов Тибор Бенедек. Трехкратный олимпийский чемпион, обладатель всех существующих высших титулов, включая Кубок мира и Лигу чемпионов, оказался не бог весть каким удачливым рулевым. На тренерском мостике у него не пошло, и Кемени, который по завершении тренерской карьеры стал президентом национальной ватерпольной федерации, заменил его после «безмедальных» для страны Игр в Рио-де-Жанейро на Тамаша Маржа.

В четвертьфинале против России венгры взяли натиском, ошеломив соперника с первых же минут. Сначала российские игроки трижды не сумели разыграть «лишнего», потом мяч несколько раз попадал в штангу, и команда просто подрастерялась, потеряла уверенность и начала излишне, а главное — безрезультатно суетиться: такое бывает, когда все попытки отыграться раз за разом оказываются нереализованными.

Теперь сборную России ждет матч за 5−8-е место с Черногорией. Хороший соперник, чтобы продолжать нарабатывать опыт.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.