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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30492707/
25 июля 2017, 23:06 | Водные: Водное поло | ТАСС

Российские ватерполисты проиграли венграм в четвертьфинале чемпионата мира

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 5:14 в четвертьфинале чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

В полуфинале венгры 27 июля сыграют со сборной Греции, которая в своем матче четвертьфинала со счетом 12:7 одержала победу над черногорцами. Россияне в тот же день встретятся с командой Черногории в матче за 5−8 место. В случае победы сборная России сыграет во встрече за пятое место, а в случае поражения — за седьмое.

Последний раз российские ватерполисты доходили до стадии четвертьфинала на чемпионате мира в 2007 году, где они заняли седьмое место. На прошлом мировом первенстве в Казани в 2015 году сборная России не сумела выйти из группы и заняла 14-е место. В 2009, 2011 и 2013 годах россияне не принимали участия в чемпионатах мира.

Турнир в Будапеште завершится 30 июля.
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