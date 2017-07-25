Российские ватерполисты проиграли венграм в четвертьфинале чемпионата мира

В полуфинале венгры 27 июля сыграют со сборной Греции, которая в своем матче четвертьфинала со счетом 12:7 одержала победу над черногорцами. Россияне в тот же день встретятся с командой Черногории в матче за 5−8 место. В случае победы сборная России сыграет во встрече за пятое место, а в случае поражения — за седьмое.

Последний раз российские ватерполисты доходили до стадии четвертьфинала на чемпионате мира в 2007 году, где они заняли седьмое место. На прошлом мировом первенстве в Казани в 2015 году сборная России не сумела выйти из группы и заняла 14-е место. В 2009, 2011 и 2013 годах россияне не принимали участия в чемпионатах мира.

Турнир в Будапеште завершится 30 июля.