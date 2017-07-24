Италия повержена. Россия — в полуфинале чемпионата мира
Женская сборная в четвертьфинале со счетом 9:8 обыграла финалисток Олимпиады-2016.
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ИТАЛИЯ — РОССИЯ- 8:9 (0:3, 4:1, 3:3, 1:2)
Фаворитом этого матча изначально была совсем не Россия. Италия за последние два года вернулась на вершину ватерпольного Олимпа, с которой скатилась после золота на Играх в Афинах-2004. На чемпионате мира в Казани-2015 итальянки лишь в серии пенальти проиграли полуфинал, но выиграли бронзу, а в Рио-2016 дошли до финала. В борьбе за выход в который, кстати, была уверенно обыграна Россия.
В Будапеште команда Фабио Конти тоже выглядела блестяще: три ярких победы с общей разностью «плюс» 26. Вдобавок к этому, пока россиянки проводили тяжелейший матч против Голландии за выход в четвертьфинал, итальянки отдыхали. Но тут мы сами виноваты — не надо было уступать Австралии в группе.
ЛИВЕНЬ, КАЧЕЛИ И
К началу игры стали подоспели еще две новости. Первая — погода безнадежно портится. Хотя в водном поло под дождем
Сразу встал вопрос: а сдюжат ли наши девушки психологически? Нет ли у них итальянского комплекса?
Но первая четверть показала, что с настроем у команды все в полном порядке. Россия выиграла ее 3:0! Во второй Ольга Горбунова забила еще. Казалось бы, целых 4:0! Однако ощущения легкой жизни в воздухе не витало и близко. Это же женский спорт. И что вы думаете? Второй период закончился 5:5…
Затем итальянки отличились еще дважды. Стало тревожно. Появились мысли о том, что россиянки могут 13-й раз проиграть неудобному сопернику и с третьего подряд чемпионата мира вернуться без медалей. Размышления прервал гол Эльвиры Каримовой. А потом Горбунова хладнокровным броском в нижний угол снова сделала счет ничейным. Все начиналось с чистого листа.
Концовка получилась в баскетбольном стиле — постоянные паузы, удаления, сплошная тактика. Последние 30 секунд — крайне драматичный момент. Все как в классическом голливудском фильме. Россия ведет 9:8, в атаке итальянки. Дождь превратился в полноценный ливень.
— Руки, руки! Толкай ее! Не пускать, — разносилось с нашей скамейки запасных. Но итальянки все равно разыграли блестящую комбинацию и вывели нападающую на ударную позицию. Бросок на последних секундах! Казалось бы, наверняка. Но Анна Карнаух
— Аня, как вы умудрились прочитать эту комбинацию? — вопрос нашему звездному вратарю.
— Случайно! Боковым зрением заметила, что штанга одна. Инстинктивно вытянула руку — и мяч попал в нее, — поскромничала спортсменка.
СДАВАТЬСЯ США ДО ИГРЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ
Тренерский штаб во главе с Александром Гайдуковым второй год подряд демонстрирует важнейшее для спорта умение: грамотно раскладываться по ходу длинных турниров. Что в
Правда, главный тренер попросил до окончания турнира его не трогать. За него в
— Ух, — радостно выдохнул специалист. — Мы ведь два года не могли обыграть Италию. 12 матчей! Команда у них классная и очень опытная. Но и у нас сборная с характером. Девочки выложились полностью. А Гайдуков — просто гений! Он тактически разобрал соперников досконально. И сумел настроить девчонок психологически. Эта победа очень важна для российского спорта, и мы очень горды ей.
— Спасение Карнаух на последних секундах — чудо?
— Карнаух в первом и последнем периодах была великолепна. Она еще раз доказала, что является одним из сильнейших голкиперов турнира. Но Аня и должна была выручать. Куда мы без вратаря?
— Как вам играть под дождем?
— Отлично! Это наша погода.
— Впереди полуфинал с США. Что думаете о нем?
— Они — олимпийские чемпионки. Этим все сказано. Но мы сдаваться не собираемся. Если покажем такую же игру, как в Шанхае на Суперфинале Мировой лиге, то поборемся.
— Италии вы проиграли 12 последних игр. А когда последний раз обыгрывали США?
— Ох… При нас с Александром Гайдуковым во главе тренерского штаба такого еще не было. В этом году уступили им четыре раза. Но в последнем матче — как раз в Шанхае — проиграли только на последней секунде. Хотя у них в составе было девять чемпионок Рио!
— Вчера ваша команда в полном составе пришла поболеть за мужчин. Не боялись, что девушки не успеют восстановиться?
— Это было принципиальным вопросом. Они болеют за нас, а мы — за них. У нас одна большая команда! И это идет на пользу и нам, и им. Завтра на игре
Владимир ИВАНОВ
из Будапешта.
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