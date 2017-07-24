Ватерполистка Прокофьева: Россиянки имеют хорошие шансы на выход в финал ЧМ

Российские ватерполистки одержали победу над сборной Италии со счетом 9:8 в четвертьфинале чемпионата мира по водным видам спорта. В полуфинале сборная России встретится с победителем матча США — Австралия, который будет сыгран позднее в понедельник.

«С одной стороны, хочется поквитаться с австралийками за поражение в предварительном раунде. Но также не против сыграть и с американками. Они — олимпийские чемпионки 2016 года, но команда у них сильно обновилась после Рио. Так что все зависит от нас самих, шансы на победу у нас хорошие», — сказала Прокофьева.

В матче с итальянками российская команда вела со счетом 4:0, однако по ходу встречи позволила соперницам на время выйти вперед. «Когда мы вели, наш тренер [Александр Гайдуков] предупреждал, что расслабляться нельзя и итальянки явно будут менять тактику, что и произошло. Да, они сравняли счет и даже вышли вперед, но паники у нас не было, мы знали, что тоже сможем перестроить игру. Поэтому во второй половине мы стали повнимательнее в обороне», — сказала капитан команды.

«Это был полностью тактический поединок. Мы в итоге переиграли их прежде всего правильным построением игры в концовке», — добавила она.

Полуфиналы в водном поло у женщин пройдут 26 июля. Финал состоится 28 июля.