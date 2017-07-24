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24 июля 2017, 17:44 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполистки сборной России пробились в полуфинал ЧМ в Будапеште

БУДАПЕШТ, 24 июл — Р-Спорт. Ватерполистки сборной России обыграли команду Италии и пробились в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

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Встреча ¼ финала, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 9:8 (3:0, 1:4, 3:3, 2:1) в пользу россиянок.

За выход в финал соревнований сборная России поборется с победительницами в противостоянии между командами США и Австралии.
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Ватерполистка Прокофьева: Россиянки имеют хорошие шансы на выход в финал ЧМ

Ватерполистка Прокофьева: Россиянки имеют хорошие шансы на выход в финал ЧМ

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Женской сборной России по водному поло по силам выйти в финал чемпионата мира в Будапеште. Такое мнение журналистам высказала капитан национальной команды Екатерина Прокофьева.
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