Ватерполистки сборной России пробились в полуфинал ЧМ в Будапеште
БУДАПЕШТ, 24 июл —
Р-Спорт. Ватерполистки сборной России обыграли команду Италии и пробились в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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Встреча ¼ финала, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 9:8 (3:0, 1:4, 3:3, 2:1) в пользу россиянок.
За выход в финал соревнований сборная России поборется с победительницами в противостоянии между командами США и Австралии.
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