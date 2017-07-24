Власенко будет рекомендовать назначить Евстигнеева главным тренером ватерполистов РФ

Российские ватерполисты после победы над командой Испании в воскресенье впервые за десять лет вышли в ¼ финала чемпионата мира по водным видам спорта. Евстигнеев является исполняющим обязанности главного тренера.

«Я думаю, и так все и все видели. Конечно, мы будем рекомендовать Сергея Евстигнеева на пост главного тренера. Тренерский штаб оправдал кредит доверия. Это как раз та ситуация, которую пришлось ломать через колено — тренерам нужно доверять, я с самого начала моей работы в федерации стал об этом говорить. Иду навстречу просьбам всех тренеров сборных — от юниорской до взрослой. Мы говорили с Сергеем о том, что нужны иностранные специалисты по общей физической подготовке, по плаванию. У нас должна быть профессиональная команда, нам по силам выйти на самый высокий уровень», — сказал Власенко.

Также Власенко отметил, что многие соперники сборной России уже оценили прогресс в ее результатах. «Я сидел с иностранными специалистами, с тренерами, все знают поименно наших игроков и говорят, что у нас очень сильная команда, у которой хороший потенциал. Еще много предстоит сделать, но могу сказать, что уже даже венгры смотрят на нас как на соперников с некоторой опаской», — добавил он.