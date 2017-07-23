FINA отклонила протест голландок на победу сборной России по водному поло в матче ЧМ

«Протест отклонен. Голландки могу апеллировать только к себе, их тренер хватался за последнюю соломинку, как утопающий. Для них это был последний шанс», — сказал Гайдуков.

В субботу российские ватерполистки обыграли голландок со счетом 11:10. В третьем периоде Гайдуков попросил тайм- аут при счете 8:8. Голландцы посчитали, что это произошло в тот момент, когда они владели мячом. В таком случае, согласно регламенту, просьба о тайм-ауте от команды без мяча расценивается как нарушение правил.

После игры сборная Нидерландов подала протест, потребовав переиграть часть матча, начиная со счета 8:8. FINA не усмотрела нарушения правил и оставила результат игры в силе. В четвертьфинале сборная России встретится с командой Италии. Матч пройдет 24 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.