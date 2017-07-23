FINA отклонила протест голландок на победу сборной России по водному поло в матче ЧМ
МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная федерация плавания (FINA) отклонила протест женской сборной Нидерландов по водному на победу сборной России в очном матче 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской сборной Александр Гайдуков.
«Протест отклонен. Голландки могу апеллировать только к себе, их тренер хватался за последнюю соломинку, как утопающий. Для них это был последний шанс», — сказал Гайдуков.
В субботу российские ватерполистки обыграли голландок со счетом 11:10. В третьем периоде Гайдуков попросил тайм- аут при счете 8:8. Голландцы посчитали, что это произошло в тот момент, когда они владели мячом. В таком случае, согласно регламенту, просьба о
После игры сборная Нидерландов подала протест, потребовав переиграть часть матча, начиная со счета 8:8. FINA не усмотрела нарушения правил и оставила результат игры в силе. В четвертьфинале сборная России встретится с командой Италии. Матч пройдет 24 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter