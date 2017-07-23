Голландские ватерполистки подали протест на победу сборной России в матче ЧМ
БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Женская сборная Нидерландов по водному поло подала протест на победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf.
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В субботу российские ватерполистки обыграли голландок со счетом 11:10. В третьем периоде главный тренер российской сборной Александр Гайдуков попросил
Судьи посчитали, что главный тренер россиянок не запрашивал
На данный момент результат игры не утвержден. В воскресенье утром будет объявлено решение организаторов соревнований. В случае удовлетворения протеста матч будет переигран с того момента, когда Гайдуков якобы попросил
В четвертьфинале победитель этой игры встретится с командой Италии. Матч пройдет 24 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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