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23 июля 2017, 0:05 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Российские ватерполистки победили голландок и вышли в четвертьфинал чемпионата мира

БУДАПЕШТ, 22 июл — Р-Спорт. Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Нидерландов и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Будапеште.

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Встреча первого раунда плей-офф завершилась со счетом 11:10 (4:2, 3:4, 3:2, 1:2) в пользу россиянок.

В четвертьфинале соперником российской команды будет сборная Италии, матч пройдет в понедельник.
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