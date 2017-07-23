Российские ватерполистки победили голландок и вышли в четвертьфинал чемпионата мира
БУДАПЕШТ, 22 июл —
Р-Спорт. Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Нидерландов и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Будапеште.
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Встреча первого раунда
В четвертьфинале соперником российской команды будет сборная Италии, матч пройдет в понедельник.
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