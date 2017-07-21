Соперником ватерполистов сборной России в 1/8 финала ЧМ стала команда Испании

Это стало известно после заключительной игры соперников российской команды по группе D, которая состоялась в пятницу и завершилась победой хорватских ватерполистов над японцами со счетом 16:6.

По итогам группового этапа хорваты, одержавшие три победы в трех матчах, вышли в плей-офф с первого места. Россияне стали вторыми и сыграют в 1/8 финала с командой Испании, которая стала третьей в квартете С.

Встреча сборных России и Испании пройдет в Будапеште в воскресенье.