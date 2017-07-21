Соперником ватерполистов сборной России в 1/8 финала ЧМ стала команда Испании
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Мужская сборная России по водному поло в первом матче плей-офф чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште встретится с командой Испании.
Это стало известно после заключительной игры соперников российской команды по группе D, которая состоялась в пятницу и завершилась победой хорватских ватерполистов над японцами со счетом 16:6.
По итогам группового этапа хорваты, одержавшие три победы в трех матчах, вышли в
Встреча сборных России и Испании пройдет в Будапеште в воскресенье.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter