Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water-polo/30457147/
21 июля 2017, 16:14 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Соперником ватерполистов сборной России в 1/8 финала ЧМ стала команда Испании

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Мужская сборная России по водному поло в первом матче плей-офф чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште встретится с командой Испании.

Это стало известно после заключительной игры соперников российской команды по группе D, которая состоялась в пятницу и завершилась победой хорватских ватерполистов над японцами со счетом 16:6.

По итогам группового этапа хорваты, одержавшие три победы в трех матчах, вышли в плей-офф с первого места. Россияне стали вторыми и сыграют в 1/8 финала с командой Испании, которая стала третьей в квартете С.

Встреча сборных России и Испании пройдет в Будапеште в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водного поло

Еще 7 новостей  Все новости
21 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Тренировка синхронисток: шоу в США против суровой реальности в России